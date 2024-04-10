Chery отчиталась о рекордной выручке на рынке России

В 2023 году Chery нарастила выручку на рынке России в 3,8 раза

Выручка российского дистрибьютора китайского автоконцерна Chery (АО «Чери Автомобили Рус») по итогам 2023 года составила 556 млрд рублей, что превысило результат 2022 года в 3,8 раза и стало исторически рекордным показателем для авторынка страны. Годовая чистая прибыль компании выросла на 16,5%, составив 34,7 млрд руб.

Из отчетности следует, что выручка от продажи машин составила 538,6 млрд руб. (рост в 3,8 раза), от продажи комплектующих – 16,2 млрд руб. (рост в 3,7 раза).

Такой высокий показатель выручки Chery, не имеющей в РФ собственного автопроизводства, стал рекордным для автобизнеса страны. До этого самые большие обороты на рынке фиксировались в 2021 году у игроков, которые имели местные автозаводы. Это немецкий Volkswagen (354,8 млрд руб.) и японская Toyota (332 млрд руб.). У лидера рынка по количеству продаваемых машин – АВТОВАЗа – в 2021 году тоже отмечен самый высокий для него оборот – 301,2 млрд руб. Отчетность за 2023 год завод не публиковал.

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Источник: Сайт Государственного информационного ресурса Бухгалтерской Финансовой Отчетности, Interfax.ru