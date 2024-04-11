360 сил, 15 тонн – новый броневик Урал отправили в войска

Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» принят на вооружение Росгвардии

Завершились испытания нового бронеавтомобиля «ВПК-Урал». Теперь осталась лишь формальность – принять его на вооружение, сообщили в «Военно-промышленной компании».

«Машина подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики и готова к началу работ для принятия на снабжение в войска Росгвардии», – отчитался производитель новинки.

Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» для Росгвардии

Эта боевая модификация автомобиля Урал-53099 разрабатывалась с учетом опыта специальной военной операции и полностью соответствует особенностями современного ведения боя.

Чтобы повысить защиту бронемобиля, разработчики отказались от рамы и оснастили автомобиль бронированным несущим кузовом – бронекапсулой. К этой прочной конструкции крепятся все узлы и агрегаты броневика.

В результате масса бронеавтомобиля «ВПК-Урал» составила всего 14 500 килограммов. Оснащается машина двигателем ЯМЗ-536 объемом 6,6 литра и мощностью 360 лошадиных сил – почти 25 л.с. на 1 тонну, что является отличным показателем (как у танка Т-72Б3, не так давно подбившего Абрамс) и делает машину динамичной, маневренной и проходимой. На шоссе «ВПК-Урал» может развивать скорость до 100 километров в час.

О других особенностях нового броневика не сообщается, кроме того, что особое внимание было уделено противоминной защите, а дорожный просвет бронемобиля достигает 40 см.