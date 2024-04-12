Трем компаниям автопрома дали деньги на локализацию деталей
Минпромторг России оказывает поддержку трем участникам кластера автомобильной промышленности, выделяя более 300 млн рублей на их проекты. Средства направлены компаниям «Рулевые системы» и «ВАЗинтерсервис» из Тольятти, а также «СААЗ Комплект» из Скопина Рязанской области.
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«Рулевые системы» сосредоточатся на локализации производства комплектующих для отечественного автопрома, расширении использования отечественных компонентов на российских автозаводах и развитии экспортного потенциала.
«ВАЗинтерсервис», занимающийся разработкой технологий производства унифицированных инновационных гидравлических тормозных систем, стремится вывести отечественные компетенции по проектированию, испытаниям и производству компонентов на уровень мировых аналогов. Локальные вакуумные усилители тормозов с главным тормозным цилиндром в сборе, адаптированные к работе систем ABS, ESP/ESC, задние барабанные тормоза в сборе заменят узлы производителей из недружественных стран.
Проект «СААЗ Комплект» нацелен на разработку современной конструкции телескопических стоек, амортизаторов подвески и газовых пружин, а также на развитие инженерной базы и испытательных мощностей. Разработки «СААЗ Комплект» приходят на смену зарубежным компонентам фирм Tenneco, Mando, Stabilus.
С начала запуска специализированной программы «Автокомпоненты» в 2022 году было профинансировано 43 проекта на общую сумму около 80 млрд рублей, говорится в сообщении Минпромторга.
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Источник: Минпромторг