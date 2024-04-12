Трем компаниям автопрома дали деньги на локализацию деталей

Минпромторг выделил 300 млн рублей на поддержку производства автокомпонентов

Минпромторг России оказывает поддержку трем участникам кластера автомобильной промышленности, выделяя более 300 млн рублей на их проекты. Средства направлены компаниям «Рулевые системы» и «ВАЗинтерсервис» из Тольятти, а также «СААЗ Комплект» из Скопина Рязанской области.

«Рулевые системы» сосредоточатся на локализации производства комплектующих для отечественного автопрома, расширении использования отечественных компонентов на российских автозаводах и развитии экспортного потенциала.

«ВАЗинтерсервис», занимающийся разработкой технологий производства унифицированных инновационных гидравлических тормозных систем, стремится вывести отечественные компетенции по проектированию, испытаниям и производству компонентов на уровень мировых аналогов. Локальные вакуумные усилители тормозов с главным тормозным цилиндром в сборе, адаптированные к работе систем ABS, ESP/ESC, задние барабанные тормоза в сборе заменят узлы производителей из недружественных стран.

Проект «СААЗ Комплект» нацелен на разработку современной конструкции телескопических стоек, амортизаторов подвески и газовых пружин, а также на развитие инженерной базы и испытательных мощностей. Разработки «СААЗ Комплект» приходят на смену зарубежным компонентам фирм Tenneco, Mando, Stabilus.

С начала запуска специализированной программы «Автокомпоненты» в 2022 году было профинансировано 43 проекта на общую сумму около 80 млрд рублей, говорится в сообщении Минпромторга.

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Источник: Минпромторг



