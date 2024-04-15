Как разгоняется Веста АТ: сравнили старый и новый вариаторы Lada Vesta
Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков протестировал Ладу Весту 1.8 Evo с вариатором WanLiYang CVT18 и рассказал о том, как ведет себя машина на ходу. В частности, сравнил поведение автомобиля с нынешней автоматизированной трансмиссией и той «вариаторной» версии, что была у Весты в докризисные времена.
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Напомним, тогда вариатор был японским, доставшимся Ладе ввиду сотрудничества АВТОВАЗа с концерном Renault-Nissan, и работал он в паре с французским двигателем HR16, выдававшим 113 л.с. Теперь – китайский узел в содружестве с российским мотором 1.8 Evo мощностью 122 л.с. Какая связка лучше?
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
— У вариатора есть режим ручного переключения квазипередач. Я побаловался да и бросил – нет смысла. Потому что и в городе, и на трассе вариатор подбирает оптимальное передаточное отношение. И обгоны совершать удобно.
Вы ездили на Весте с мотором HR16 и вариатором Jatco JF015e? Так вот, Веста 1.8 c вариатором WLY шустрее во всех режимах – и при разгоне с места с педалью в пол, и в частичных ускорениях.
Читайте полный тест-драйв Лады Весты 1.8 Evo с вариатором WanLiYang!
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