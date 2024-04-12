Запчасти для этих популярных машин придется ждать до полугода

Эксперт перечислил машины, ремонт которых может затянуться на полгода

В РФ в последнее время заметно подорожали автозапчасти. При этом на некоторые автомобили оригинальные детали приходится ожидать месяцами, а на отдельные модели – до полугода. Владелец автосервиса рассказал, владельцам каких машин придется остаться без автомобиля на срок до 6 месяцев.

Комплектующие для ремонта мотора или коробки передач на популярные автомобили американских, европейских и китайских марок, таких как Audi, Mercedes-Benz, Buick, Alfa Romeo, Porsche, а также Changan, FAW и BAW, сейчас практически нельзя купить сразу.

Ранее крупные автосервисы вовсе отказывались от ремонта неисправностей в узлах и агрегатах таких машин в пользу их полной замены. Такой тренд складывается в РФ в последние годы, когда в стране стали внедрять европейский стандарт обслуживания.

Но сейчас от этой практики отказываются из-за существенного подорожания агрегатов в сборе. То есть, владельцы подобных машин, сталкивающиеся с дефицитом запчастей, вынуждены производить ремонт узла, а не полную его замену. Но отсутствие возможности закупки комплектующих у официальных дилеров и долгие сроки ожидания запчастей приводят к тому, что авто может оставаться в простое до полугода, пояснил специалист.

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Источник: Njcar.ru