Как Elantra, но по цене Solaris — этот седан оказался дешевле, чем ожидалось!

«Автостат Инфо»: новый седан MG 5 будет стоить меньше 2 млн рублей

Когда-то британская, а ныне – входящая в китайский концерн SAIC марка MG заходит в Россию. В январе цены на бюджетный седан MG 5 прогнозировались на уровне от 2,4 млн рублей, что почти помещало крупную машину с габаритами Hyundai Elantra в один ценовой сегмент с компактным бюджетником Solaris.

С тех пор сравнение актуализировалось и уточнилось: «возрожденный» Solaris HS стоит от 2 010 000 рублей, в то время как гендиректор компании «Мир-Дистрибьютор» заявил о цене «менее 2 млн рублей» для MG 5. Обещанная гарантия составляет 3 года или 150 000 км.

Заявление смелое – в прошлом году «параллельные» MG 5 висели на классифайдах минимум за 2 350 000 рублей. Но если оно оправдается, в сегменте бюджетных седанов может появиться новый сильный игрок.

MG 5

Габариты MG 5 составляют 4601 x 1818 x 1489 мм при колесной базе 2680 мм. Под капотом – бензиновый мотор 1.5 на 114 л.с., работающий с вариатором и передним приводом. В базовом списке оснащения: диски 16", зеркала с электрорегулировкой, подогревом и складыванием, обогрев заднего стекла, электростеклоподъемники, запуск с кнопки, мультимедийный тачскрин 10" и другое.

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Источник: Автостат Инфо