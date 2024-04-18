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Ищете машину с пробегом? Присмотритесь к этим моделям — недорогое ТО и есть запчасти

Эксперт Матвеев назвал марки авто с пробегом, у которых нет проблем с запчастями

Автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio с пробегом являются идеальным вариантом для покупки на российском рынке. У этих марок в возрасте 5-7 лет с небольшим пробегом недорогое обслуживание, несложный ремонт, а в качестве запчастей подойдут китайские аналоги. Об том в беседе с «Коммерсантом» рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

По его словам, сейчас на авторынке России до 30% объема запчастей являются контрафактом.

Kia Rio
Kia Rio

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«Простому потребителю, который ранее не сталкивался с товаром той или иной категории, крайне тяжело отличить оригинал от подделки. И на практике покупатель из двух товаров выберет тот, который на условные 500 руб. дешевле. И такая «экономия» в будущем обычно вылезает боком — некачественная деталь может спровоцировать поломку, а автовладелец попадет на дорогостоящий ремонт», — констатирует собеседник издания.

Чтобы не купить подделку или некачественную запчасть, нужно внимательно изучать маркировку, упаковку, внешнее качество. Чаще всего подделывают моторные масла, диски для колес, фары и подушки безопасности, перечислил Матвеев. Он рекомендует обратиться за помощью к проверенным специалистам, чтобы отличить подделку от оригинала.

Матвеев привел в пример бренд Lemforder, изделия которого можно было отличить по фирменному изображению птички в виде гравировки.

«Сейчас гравировка отсутствует, есть минимум два вида одной и той же детали, которая имеет разные каталожные номера и существенно отличается по цене. Качество оставляет желать лучшего. Вывод — чтобы обезопасить автомобиль, производите ремонт в сертифицированном техцентре даже если ремонт обойдется дороже, чем самостоятельное приобретение запчасти и ее установка частником», — советует эксперт.

Лучше приобретать деталь у тех, кто будет делать ремонт, в этом случае удастся избежать ошибок при подборе запчастей, кроме того, будет гарантия и на деталь, и на выполненные работы, констатирует эксперт. Если машина возрастная, нужно понять, как долго она будет эксплуатироваться, если в скором времени есть планы покупки другой машины, нет смысла вкладываться в дорогостоящий ремонт, особенно кузова, двигателя и АКП, советует эксперт. Если машина относительно свежая, не стоит экономить на ремонте и обслуживании.

«Чтобы не остаться без запчастей или не ждать их доставку месяцами, не выбирайте марки, ушедшие из России, а отдавайте предпочтение популярным сегодня моделям. Подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio, которые до кризиса были в топе предпочтений россиян, сейчас идеальный вариант для покупки», — уточнил эксперт.

У автомобилей этих марок возрастом 5-7 лет недорогое обслуживание, а оригинальные запчасти можно заменить китайскими аналогами, к тому же ремонт не потребует больших вложений, резюмировал Матвеев.

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Источник: Коммерсантъ

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | «За рулем»
Количество просмотров 2
18.04.2024
Фото:Depositphotos | «За рулем»
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