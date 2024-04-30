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Для машины с пробегом лучше выбрать эти моторные масла: эксперт назвал причину

Эксперт «За рулем»: при выборе масла нужно учитывать возраст мотора

Выбор моторного масла для автомобиля с пробегом требует особого внимания, ведь износ двигателя может значительно влиять на требования к смазочным материалам. Нужно ли при выборе вязкости моторного масла учитывать возраст мотора? На этот и другие вопросы ответил в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

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Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Большинство современных моторов рассчитано на масла типа 0W-20. Их компактная конструкция имеет узкие масляные каналы, через которые более вязкие масла могут не пройти. При этом маловязкое масло несколько снижает расход горючего. Но для моторов с относительно большими зазорами, будь то конструктивно старые или просто сильно изношенные двигатели, такие масла будут даже вредны.

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Масляные насосы не создадут нужного давления, требуемая масляная пленка между трущимися деталями не возникнет, а масляное голодание быстро угробит мотор. Условно можно считать, что маловязкие масла не стоит использовать в моторах ниже 3-го экокласса.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
30.04.2024
Фото:Unsplash
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