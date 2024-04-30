Для машины с пробегом лучше выбрать эти моторные масла: эксперт назвал причину

Эксперт «За рулем»: при выборе масла нужно учитывать возраст мотора

Выбор моторного масла для автомобиля с пробегом требует особого внимания, ведь износ двигателя может значительно влиять на требования к смазочным материалам. Нужно ли при выборе вязкости моторного масла учитывать возраст мотора? На этот и другие вопросы ответил в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Большинство современных моторов рассчитано на масла типа 0W-20. Их компактная конструкция имеет узкие масляные каналы, через которые более вязкие масла могут не пройти. При этом маловязкое масло несколько снижает расход горючего. Но для моторов с относительно большими зазорами, будь то конструктивно старые или просто сильно изношенные двигатели, такие масла будут даже вредны.

Масляные насосы не создадут нужного давления, требуемая масляная пленка между трущимися деталями не возникнет, а масляное голодание быстро угробит мотор. Условно можно считать, что маловязкие масла не стоит использовать в моторах ниже 3-го экокласса.

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