Названы самые популярные в России мотоциклы

«Автостат»: продажи новых мотоциклов в России в I квартале выросли почти на 80%

В России в период с января по март 2024 года реализовано 3516 новых мотоциклов, это на 76% больше, чем в первом квартале прошлого года. Такие данные обнародовали эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственного анализа рынка.

По наблюдениям аналитиков, продажи мотоциклов демонстрировали устойчивую тенденцию роста. В частности, в январе продажи достигли 23%, в феврале – 74%, а в марте – уже 89%. Лидером продаж среди марок в первом квартале текущего года стал Regulmoto с показателем 578 проданных единиц.

На втором месте по популярности – Racer (327 шт. проданных экземпляров). Затем идут Voge (281 шт.), Bajaj (279 шт.), Motoland (207 шт.). Остальным брендам мотоциклов не удалось превысить отметку в 200 экземпляров.

Самой популярной моделью на рынке новой мототехники является Racer RC300, его результат – 173 единицы. Также в топ-5 вошли Regulmoto Sport (150 шт.), Motoland XL250 (136 шт.), Kayo T2 Enduro (127 шт.) и Voge 300 (111 шт.). До показателя в 100 проданных экземпляров дотянули Bajaj Boxer BM 150 и Racer RC300 (108 и 106 шт. соответственно).

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Источник: autostat.ru