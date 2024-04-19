«Единичке» – 54!

19 апреля исполнилось 54 года с момента выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101

19 апреля АВТОВАЗ, а с ним и весь отечественный автопром отмечают памятную дату: в 1970 году в этот день с конвейера в Тольятти сошел первый автомобиль ВАЗ-2101 Жигули. История хорошо известная и не раз описана: первыми были выпущены шесть автомобилей (кстати, по-настоящему серийная сборка стартовала несколько позже той апрельской партии) в цветах флага РСФСР – два синих и четыре вишневых.

ВАЗ-2101 Жигули

Предшествовала этому большая работа: ставить на производство копии чужих машин, как это делают сейчас, на ВАЗе не посчитали возможным. В итоге ВАЗ-2101, хоть внешне и по салону почти повторял Fiat-124, по сути от него серьезно отличался – больших и маленьких изменений было внесено более 800.

В частности, усилены кузов и подвеска, увеличен дорожный просвет (со 130 до 175 мм) – снаряженная масса выросла на величину около 100 кг. Но это с лихвой компенсировал двигатель: он, в отличие от фиатовского, был верхневальным, с бо́льшим межцентровым расстоянием цилиндров и более широкими возможностями форсировки. Все это заложило «единичке» и ее потомкам долгую и славную жизнь.

ВАЗ-2101 Жигули

ВАЗ-2101 Жигули, некоторые факты о модели:

Журнал «За рулем» объявлял всесоюзный конкурс на название для первой модели ВАЗа. Среди вариантов был, например ВИЛ-100 – в честь юбилея Ленина.

Вместе с Жигулями в СССР появились новые сорта масла и бензина, новые виды пластика, а также неведомый доселе «Тосол».

Модель почти сразу пошла на экспорт — первая партия была отправлена за рубеж в 1971 году.

К этому году относится и первое мировое спортивное достижение: три автомобиля ВАЗ-2101 завоевали для советской команды «Серебряный кубок» в ралли Tour d'Europe.

Самая мощная «единичка» имела под капотом 120 л.с. — экспериментальная ВАЗ-21018 с роторно-поршневым двигателем.

В 2000 году по итогам опроса «За рулем» ВАЗ-2101 был назван «Российским автомобилем столетия». Также на пьедестале оказались ГАЗ-21 Волга и Lada 110.

Кстати, прозвище «копейка», появившееся в поздних 1990-х, поклонники модели находят уничижительным. И считают куда более подходящим слово «единичка» или, в крайнем случае «однерка» – так первые Жигули звали во времена их выпуска.

ВАЗ-2101 Жигули

Вместе с модификациями (среди которых, к слову, были весьма редкие и даже экзотичные) модель выпускалась с 1970 по 1988 год и разошлась тиражом 4,8 млн экземпляров. Ближайшая по массовости советская модель ВАЗа – это «шестерка», ВАЗ-2106 выпустили 4,3 млн штук...