Снизились цены на популярный китайский лифтбек: сколько он сейчас стоит

Лифтбек FAW Bestune B70 подешевел в России на 150 тыс. рублей

Автопроизводитель FAW снизил цены на лифтбек Bestune B70 на 150 тыс. рублей. Цены на него остались прежними, но выросла прямая скидка, доступная только для автомобилей 2022 г. в.

Эту прямую скидку FAW ввел для Bestune B70 2022 г. в. в феврале. Если ранее она составляла 100 тысяч рублей, то сейчас в четырех комплектациях из пяти ее повысили до 250 тысяч рублей. Со скидкой в 100 тысяч рублей теперь продаётся только топовая версия Vision.

FAW Bestune B70

Так, теперь FAW Bestune B70 2022 года в комплектации Enjoyment стоит 2 200 000 руб., а прямая скидка на него составляет 250 тыс. руб. Модификация Exclusive стоит со скидкой 2 309 000 руб.

Комплектации Progressive и Exclusive продаются по цене 2 349 000 руб. и 2 554 000 руб. соответственно. Модификацию Vision можно приобрести за 2 801 000 руб.

Опции и технические характеристики у лифтбека не изменились. Автомобиль в России предлагается с двумя силовыми агрегатами на выбор: 1,5-литровой 160-сильной турбо-«четверкой» в паре с семиступенчатым роботом и 2,0-литровым 217-сильным турбомотором, сопряженным с классическим шестиступенчатым автоматом Aisin. Привод во всех модификациях передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

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Источник: FAW