Новый кроссовер популярного бренда!

Компания Chery анонсировала новый кроссовер Omoda 7

Бренд Omoda наряду с головной маркой Chery входит в «большую пятерку» брендов из КНР, изрядно поменявшую ландшафт российского рынка за последние пару лет. Дополнить седан S5 и популярный кроссовер C5 в российской линейке может еще один кроссовер – более крупный Omoda 7.

Компания Chery анонсировала новую модель Omoda 7 – без особых анонсов в официальных аккаунтах бренда Omoda появилось тизерное изображение кроссовера. Изображение на тизере традиционно затемнено.

Можно различить лишь характерный для Omoda силуэт и оригинальные крупные блоки компактных светодиодных фонарей на переднем бампере. Вероятно, модель будет крупнее, чем продающийся ныне в России С5, – и дороже. Подробности по технической части и оснащению будут позже.

Тизер Omoda 7

Судя по надписи «Omoda | Jaecoo», модель будет глобальной и для разных рынков будет предложена под разными дочерними брендами компании Chery – Omoda или Jaecoo. Под каким названием она попадет в РФ, пока неизвестно. Напомним, Jaecoo только что провел российскую премьеру флагманского J8.

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Источник: Китайские автомобили