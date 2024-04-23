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Производитель Aurus рассказал, на сколько процентов автомобиль российский

НАМИ: локализация производства автомобилей Aurus в РФ составляет около 90%

Локализация производства автомобилей Aurus в России и в дружественных странах составляет сейчас около 90%, сообщил замдиректора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев.

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По его словам, за последнее время производство части компонентов Aurus было перенесено из недружественных в дружественные государства.

Aurus был разработан в тесном сотрудничестве с европейскими, корейскими и другими иностранными партнерами. Однако из-за определенных событий пришлось отказаться от этого сотрудничества, что было довольно сложным периодом.

Однако на сегодняшний день локализация производства этих автомобилей и их компонентной базы в России и дружественных странах уже 90%.

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Скоро на российских дорогах появятся электромотоциклы Aurus Merlon, сейчас они проходят стадию испытаний. Кстати, Мерлон – это зубец на кремлевской стене.

Предполагается также версия и для свободной продажи.

Известно также, что в рамках церемонии инаугурации Владимира Путина будет представлена рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat.

Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
23.04.2024
Фото:Wikimedia
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