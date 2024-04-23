Смягчат ли в России требования к тонировке автомобилей
Правительство РФ не поддержало законодательную инициативу, предполагающую смягчение правил тонировки передних боковых стекол у машин. Автором законопроекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять свыше 70%. За нарушение этого предписания водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Парламентарий предложил уменьшить показатель светопропускания до 50%.
В правительстве заявили, что в законопроекте отсутствуют доказательства того, что нынешнее регулирование избыточно. Также документ не соотносится с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Депутат замечал, что тонировка машины защищает от воздействия ультрафиолета и уменьшает нагрев салона, что в летний период для машин без кондиционера очень важно. Также тонирование защищает водителя от слепящих солнечных лучей.
Ранее «За рулем» сообщал, что из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей названы лучшие.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: ТАСС