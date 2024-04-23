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Смягчат ли в России требования к тонировке автомобилей

Кабмин РФ не поддержал смягчение требований к тонировке машин

Правительство РФ не поддержало законодательную инициативу, предполагающую смягчение правил тонировки передних боковых стекол у машин. Автором законопроекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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По ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять свыше 70%. За нарушение этого предписания водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Парламентарий предложил уменьшить показатель светопропускания до 50%.

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В правительстве заявили, что в законопроекте отсутствуют доказательства того, что нынешнее регулирование избыточно. Также документ не соотносится с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Депутат замечал, что тонировка машины защищает от воздействия ультрафиолета и уменьшает нагрев салона, что в летний период для машин без кондиционера очень важно. Также тонирование защищает водителя от слепящих солнечных лучей.

Ранее «За рулем» сообщал, что из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей названы лучшие.

Источник: ТАСС

23 апреля
Как думаете, стоило бы разрешить тонировать передние стекла сильнее, чем сейчас?

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
23.04.2024
Фото:Unsplash
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