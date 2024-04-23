Смягчат ли в России требования к тонировке автомобилей

Кабмин РФ не поддержал смягчение требований к тонировке машин

Правительство РФ не поддержало законодательную инициативу, предполагающую смягчение правил тонировки передних боковых стекол у машин. Автором законопроекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять свыше 70%. За нарушение этого предписания водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Парламентарий предложил уменьшить показатель светопропускания до 50%.

В правительстве заявили, что в законопроекте отсутствуют доказательства того, что нынешнее регулирование избыточно. Также документ не соотносится с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Депутат замечал, что тонировка машины защищает от воздействия ультрафиолета и уменьшает нагрев салона, что в летний период для машин без кондиционера очень важно. Также тонирование защищает водителя от слепящих солнечных лучей.

Ранее «За рулем» сообщал, что из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей названы лучшие.

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Источник: ТАСС