Эксперты назвали еще одну напасть весной для автомобилей

В сервисе ВсеИнструменты.ру рассказали, как пыльца портит автомобиль

Эксперт онлайн-площадки ВсеИнструменты.ру Максим Соколов объяснил, какие вредные последствия может иметь попадание пыльцы на поверхность и в механизмы автомобиля.

Пыльца растений содержит определенные вещества, которые могут вызывать коррозию. Например, кислоты, которые негативно воздействуют на кузов и краску автомобиля.

Кроме того, пыльца накапливается в воздушном фильтре, что приводит к его засорению и уменьшению производительности двигателя, а также увеличению расхода топлива. Накопление пыльцы и пыли в системе кондиционирования воздуха может вызывать аллергические реакции у водителя и пассажиров, что особенно опасно для людей, страдающих астмой.

Загрязнения, оседающие на поверхности двигателя, могут снизить его охлаждающую эффективность. Если они проникают в масляный фильтр или систему смазки, это может привести к повреждениям двигателя. Пыль и грязь, оседающие на тормозных дисках и колодках, также ускоряют их износ и ухудшают реакцию автомобиля на нажатие педали.

Эксперт рекомендует регулярно мыть автомобиль, чтобы своевременно удалять загрязнения с его поверхности и механизмов. Также полезно использовать защитные покрытия, которые помогут предотвратить проникновение пыли и пыльцы в поры краски и защитят ее от деформации.

Регулярное обслуживание всех систем также важно, включая замену воздушных фильтров, чтобы избежать засорения двигателя и системы охлаждения.

Нанесение защитных средств на стекла и оптику поможет предотвратить повреждения.

Регулярная очистка вентиляционной системы поможет избежать засорения фильтров и дросселей и поддержать чистоту воздуха в салоне.

А вот использование ароматизаторов в салоне автомобиля может даже нанести вред здоровью.