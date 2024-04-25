Настоящий китайский внедорожник обзавелся дизельной версией

Открыты предзаказы на дизельную версию BAIC BJ40 – от 4 400 000 рублей

Официальный дистрибьютор BAIC в России объявил о приеме предзаказов на дизельную версию рамного внедорожника BAIC BJ40.

Новая модель будет доступна только в комплектации Exclusive по цене 4 400 000 рублей.

BAIC BJ40

BJ40 – внедорожная модель китайского бренда, которая была впервые представлена в 2013 году. Дизельная версия внедорожника оснащается 2-литровым турбированным двигателем мощностью 162 л.с. и с максимальным крутящим моментом 380 Нм при 1600-2400 об/мин.

Благодаря использованию алюминиевого сплава и компактной конструкции он является одним из самых легких в отрасли, в то же время предлагая отличные характеристики охлаждения, повышенную прочность и надежность.

BAIC BJ40

Этот двигатель демонстрирует экономичность на 28% выше, чем у аналогичных двигателей в отрасли, а уровень шума на холостом ходу составляет всего 65 дБ. Он работает в паре с эффективной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Автомобиль получит полный привод по системе Part-time (принудительно подключаемая передняя ось), а также понижающую передачу и четыре режима вождения: комфорт, спорт, снег, эко.

BAIC BJ40

Версия BAIC BJ40 будет оборудована жесткими блокировками заднего и переднего межколесных дифференциалов, что позволит решать сложные внедорожные задачи.

Внешне дизельная версия BAIC BJ40 будет отличаться от бензиновой решеткой радиатора, бампером и колесными дисками черного цвета, красными тормозными суппортами, а также матовой окраской кузова, которую можно выбрать в черном, белом, красном и зеленом исполнении.

Кстати, почти на все модели BAIC в апреле действуют скидки до 250 тысяч рублей, подробнее – в нашей публикации.

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Источник: BAIC