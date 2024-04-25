Пострадали пять человек: под Тулой перевернулся автобус с пассажирами

В Тульской области пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся набок

Автобус опрокинулся набок под Тулой, пострадали четверо пассажиров. По предварительной информации, утром в четверг на 75-м километре трассы «Тула — Белёв» водитель автобуса, который принадлежит ООО «Прогресс-Авто», не справился с управлением и съехал на обочину встречной полосы движения, а затем завалился набок.

В результате инцидента четыре пассажира пострадали, получив различные травмы.

Установление всех деталей, устранение последствий ДТП, организация движения на участке дороги находятся на контроле в прокуратуре района. Также в ведомстве дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации перевозки пассажиров.

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Источник: Telegram-канал прокуратуры Тульской области