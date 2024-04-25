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Пострадали пять человек: под Тулой перевернулся автобус с пассажирами

В Тульской области пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся набок

Автобус опрокинулся набок под Тулой, пострадали четверо пассажиров. По предварительной информации, утром в четверг на 75-м километре трассы «Тула — Белёв» водитель автобуса, который принадлежит ООО «Прогресс-Авто», не справился с управлением и съехал на обочину встречной полосы движения, а затем завалился набок.

В результате инцидента четыре пассажира пострадали, получив различные травмы.

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Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Установление всех деталей, устранение последствий ДТП, организация движения на участке дороги находятся на контроле в прокуратуре района. Также в ведомстве дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации перевозки пассажиров.

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.

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Источник: Telegram-канал прокуратуры Тульской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Прокуратура Тульской области
25.04.2024
Фото:Прокуратура Тульской области
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