Красивое: редкие госномера для машины можно будет купить на Госуслугах?

В Госдуме хотят узаконить продажу «красивых» автомобильных госномеров

С целью ликвидации черного рынка и пополнения бюджета в России предлагается ввести официальные продажи «красивых» автомобильных номеров. С такой инициативой к вице-премьеру, главе аппарата Правительства Дмитрию Григоренко обратились депутаты Госдумы.

В своем обращении парламентарии отмечают, что после начала специальной военной операции наблюдается колоссальный рост цен на регистрационные знаки с буквами СВО. Их стоимость стартует от 150 тыс. рублей и может достигать 5 млн, подчеркивают депутаты.

«В настоящий момент в РФ существует масштабный серый рынок по продаже государственных регистрационных знаков. Его объем до сих пор не получил должной оценки специалистов. Однако в Узбекистане после введения системы госаукционов только по итогам 2021 года государство получило доход в размере почти 25 млн долларов. При этом число автомобилей, зарегистрированных в этой республике по состоянию на 2022 год, составляло всего 3 млн. В то же время в РФ официально зарегистрировано 53,8 млн машин», – говорится в документе.

Если организовать подобные аукционы, только за первый год федеральный бюджет страны может пополниться на 35 млрд рублей, по оценке депутатов. Напомним, ранее в правительстве разработали проект постановления по созданию механизма государственных аукционов с целью продажи регистрационных номеров. В его рамках граждане РФ могут приобрести такие регистрационные знаки посредством ресурса Госуслуги с помощью интернет-торгов. На текущий момент документ не утвержден.

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Источник: iz.ru