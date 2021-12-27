Легальную продажу «красивых» номеров перенесли

Ожидалось, что официально купить номерной знак с тем или иным сочетанием цифр и букв можно будет с 1 января 2022 года.

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Ждать, что аукционы по продаже «красивых» номеров будут запущены с начала 2022 года, уже не стоит. И это не первый перенос новой услуги. Как выяснила «Газета.Ru» в Минэкономразвития, соответствующий документ до сих пор не принят.

«Разработка данной инициативы продолжается, в настоящий момент документ находится на межведомственном согласовании», — объяснили в пресс-службе Минэкономразвития.

В частности, есть проблемы по взаимодействию подразделений ГИБДД с онлайн-торгами. Но до сих пор нет нормативной базы для того, чтобы автовладельцы без проблем, проволочек и сбоев получали купленные номерные знаки.

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Законопроект, который все это регулировал бы, Госдумой так и не был принят и отправлен на доработку. Продажа «красивых» номеров пополнила бы бюджеты, но наладить ее оказалось не так просто.

А вот как выглядит номерной знак за 146 миллионов рублей.

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Фото: Depositphotos