УАЗ переписал цены на все свои автомобили

Автозавод УАЗ в России поднял цены на весь модельный ряд на 35‑60 тысяч рублей

УАЗ поднял стоимость всех своих автомобилей 2024 года выпуска. Так, меньше других выросли в цене Хантер и «буханка» – плюс 35 тысяч рублей по всех комплектациях. Эти автомобили по-прежнему продаются с моторами экокласса Евро-2. Стоимость СГР варьируется от 1 430 000 до 1 725 000 рублей, Хантера – от 1 510 000 до 1 820 000 рублей.

Флагманский Патриот и Пикап подорожали на 50 тысяч. За первый просят от 1 680 000 рублей, за пикап – от 1 705 000.

УАЗ Патриот

Больше всего (на 60 тысяч) подорожала коммерческая линейка УАЗ Профи. Теперь цена находится в диапазоне от 1 745 000 до 2 151 000 рублей в зависимости от версии грузовика.

Также уточняется, что УАЗ продолжает взимать за доставку автомобилей до дилеров дополнительную плату в размере 50 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»