Китайские машины заняли треть мирового рынка
В марте текущего года продажи машин в КНР составили 33% от продаж всех автомобилей в мире (8,15 млн), согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA). В первом квартале 2024 года в мире реализовали 21,05 млн автомобилей, что на 3% больше, чем годом ранее.
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С 2016 по 2018 год продажи китайских машин составляли около 30% от мировых продаж, потом они снизились до 29% в 2019 году. В 2020–2021 годах опять выросли до 32%, а в 2022 году – до 33%.
Лидером продаж 2024 года стали машины марки Toyota (10,6% от общемирового уровня). На второй строчке расположилась марка Volkswagen (9,5%), на третьей Hyundai (7,4%). Китайский бренд Geely также попал в десятку мировых производителем с долей 3,5%. В пятерку крупнейших китайских автопроизводителей в первом квартале текущего года вошли SAIC, Chery, Great Wall Motor, BYD и Geely.
Китайские машины довольно популярны в РФ. Так, бренд Chery вошел в десятку самых продаваемых в стране.
Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.
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Источник: Carnewschina.com