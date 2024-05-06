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ДПС начала использовать «заряженную» версию Весты

Седан Lada Vesta Sport в ливрее ДПС сфотографировали на улицах Казани

«Заряженная» версия Весты примерила на себя расцветку автомобиля дорожной полиции – фотографиями такого автомобиля на улицах Казани поделился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. «Казань на стиле. Лада Веста Спорт в ливрее ДПС», – сообщил журналист своим подписчикам в Telegram.

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Машина, безусловно, редкая и интересная – куда чаще в качестве автомобилей ДПС в разных российских городах используются обычные, не спортивные исполнения Lada Vesta. Но казанская машина – дореформенная Веста Спорт, построенная на базе прежней Lada Vesta.

Lada Vesta Sport
Lada Vesta Sport

Появление же новой Lada Vesta Sport, основой которой будет рестайлинговая Vesta NG, изначально ожидалось в 2024 году. Однако в апреле стало известно, что срок запуска «заряженной» 145-сильной модификации отодвинут на 2025 год. Производством машин должно заняться вазовское подразделение ООО «Лада Спорт».

Lada Vesta Sport
Lada Vesta Sport

Еще одной новинкой этого подразделения должна стать 120-сильная Niva Sport – изначально ее выпуск планировали с 2023 года, но уже в январе текущего года объявили годом старта производства именно 2024-й.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Максим Кадаков, Российская газета

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За РулемИннокентий Кишкурно
06.05.2024
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-44