Нива с мотором 120 л.с. — известно, когда начнут делать!
Созданная на базе классической Niva Legend более мощная модификация Niva Sport появится в 2024 году – очередное подтверждение этому факту озвучил глава подразделения «Лада Спорт» Владислав Незванкин. Возглавляемая им структура, помимо участия в спортивных соревнованиях, занимается сборкой всех версий серийных вазовских машин с приставкой «Sport» к названию.
«В этом году Lada Sport и АВТОВАЗ начнут серийно производить дорожную спортивную версию автомобиля – Niva Sport, который многие конструкторские решения возьмет с [раллийной] Нивы в издании "Шелковый путь"», – заявил Незванкин.
Итак, Lada Niva Sport пойдет в мелкосерийное производство в 2024 году. Есть долгожданное уточнение по двигателю: сообщается, что в спортивной Ниве будет использоваться мотор 1.6 мощностью 120 л.с., применяющийся на автомобилях Granta Sport.
Какова связь с большим автоспортом? Дело в том, что своеобразным тизером к появлению серийной Нивы Спорт на минувших выходных стало участие подготовленных для ралли внедорожников Lada Niva T2 в традиционной Гонке чемпионов на полигоне АВТОВАЗа в Сосновке. Правда, у этих машин двигатели другие: форсированные до 150-170 л.с. классические для Нивы ВАЗ-21214.
Появление серийной Нивы Спорт с грантовским мотором позволит АВТОВАЗу омологировать такие машины и для профессиональных соревнований – возможности для форсировки у этих движков выше. Ну а рядовой нивовод получит то, о чем давно мечтал: более тяговитый внедорожник. Осталось понять, какова будет его цена.
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Фото: Владислав Незванкин
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!