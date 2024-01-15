Нива с мотором 120 л.с. — известно, когда начнут делать!

Lada Niva Sport со 120-сильным мотором пойдет в производство в 2024 году

Созданная на базе классической Niva Legend более мощная модификация Niva Sport появится в 2024 году – очередное подтверждение этому факту озвучил глава подразделения «Лада Спорт» Владислав Незванкин. Возглавляемая им структура, помимо участия в спортивных соревнованиях, занимается сборкой всех версий серийных вазовских машин с приставкой «Sport» к названию.

«В этом году Lada Sport и АВТОВАЗ начнут серийно производить дорожную спортивную версию автомобиля – Niva Sport, который многие конструкторские решения возьмет с [раллийной] Нивы в издании "Шелковый путь"», – заявил Незванкин.

Итак, Lada Niva Sport пойдет в мелкосерийное производство в 2024 году. Есть долгожданное уточнение по двигателю: сообщается, что в спортивной Ниве будет использоваться мотор 1.6 мощностью 120 л.с., применяющийся на автомобилях Granta Sport.

Какова связь с большим автоспортом? Дело в том, что своеобразным тизером к появлению серийной Нивы Спорт на минувших выходных стало участие подготовленных для ралли внедорожников Lada Niva T2 в традиционной Гонке чемпионов на полигоне АВТОВАЗа в Сосновке. Правда, у этих машин двигатели другие: форсированные до 150-170 л.с. классические для Нивы ВАЗ-21214.

Lada Niva T2 на Гонке Чемпионов

Появление серийной Нивы Спорт с грантовским мотором позволит АВТОВАЗу омологировать такие машины и для профессиональных соревнований – возможности для форсировки у этих движков выше. Ну а рядовой нивовод получит то, о чем давно мечтал: более тяговитый внедорожник. Осталось понять, какова будет его цена.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Владислав Незванкин