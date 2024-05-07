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В Сети развернулась горячая дискуссия об этом покрытии на стеклах автомобиля

Автоэксперт Баканов указал на главные минусы тонировки стекол на автомобилях

Инициатива депутатов Госдумы РФ о снижении допустимого порога тонировки передних боковых стекол в автомобиле стала причиной бурных дискуссий среди экспертов автоотрасли. Автоэксперт Петр Баканов в беседе с корреспондентом «Звезды» поделился своим мнением.

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Комментируя планы парламентариев снизить порог светопропускания с 70 до 50%, Баканов в качестве минуса тонировки назвал тот факт, что водитель будет хуже оценивать обстановку по сторонам.

«Опять же парковаться в темное время с затонированными боковыми стеклами гораздо сложнее, говорю по собственному опыту. С точки зрения безопасности, мол, якобы из-за тонировки мы не сможем распознать преступника, это все ерунда. Современные камеры могут работать в инфракрасном диапазоне», – объясняет собеседник издания.

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В среде автовладельцев тоже спорят относительно тонировки и штрафов, потому что темные стекла являются одной из причин внимания со стороны инспекторов ГИБДД. Машины с тонированными стеклами чаще останавливают. Депутаты в пояснительной записке указали, что это является благодатной почвой для злоупотреблений.

При этом эксперты автоотрасли убеждены, что если будет принят соответствующий закон, придется изменить и положения технического регламента.

«Штраф за установку тонировочной пленки не по ГОСТу на передней полусфере автомобиля – 500 рублей. Но есть проблема в том, что при повторном нарушении предусматривается административный арест до 15 суток», – рассказал владелец тонировочного центра Алексей Клепиков.

По мнению депутатов Госдумы, вопрос о смягчении правил тонировки назрел давно. В качестве доводов приводится, в том числе, кондиционер, который не нужно будет включать при наличии тонировки на стеклах. Как следствие – экономия бензина, кроме того, пленка может защищать глаза водителя от прямых солнечных лучей.

Источник: tvzvezda.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
07.05.2024
Фото:ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
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