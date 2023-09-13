5 поправок в закон: цены на авто, штрафы, тонировка...

Каких перемен ожидать автомобилистам в ближайшее время, выяснил эксперт «За рулем».

Ежегодно появляются десятки новых правил, касающихся автомобильной жизни. И еще столько же находятся в разработке.

Часть законопроектов Госдума отвергает еще на стадии первичного рассмотрения. Но остальное, несомненно, рано или поздно принимается на вооружение.

Цены

Законодательное ограничение торговой надбавки к стоимости новых автомобилей пока носит характер инициативы. Эту меру предлагал Минпромторг еще в 2021 году, а недавно с ней же вышел Национальный союз защиты прав потребителей, отправив письмо в Кабмин РФ.

На мысль навела ситуация с новой Вестой NG: при заводской рекомендации продавать Весту в комплектации Comfort за 1,2 млн рублей некоторые дилеры задирали цену до 2 млн. Завод даже остановил отгрузки отдельным продавцам – такие цены отпугивали покупателей и портили репутацию марки.

Союз считает, что участники рынка искусственно завышают цены. В том числе посредством кредитов под высокие ставки и навязанными услугами в виде различных страховок и дополнительного оборудования. И предлагает фиксировать предельные цены для автомобилей, как это сделано для табака: на каждой пачке написана максимальная розничная цена (установленная производителем). А попутно ограничить наценку – не выше 15% от цены, предписанной заводом.

Спору нет, идея прекрасная. Дилеры же объясняют, что в благополучной рыночной ситуации они повышают размер маржи, а при падении спроса торгуют чуть ли не в убыток. И средневзвешенный их навар от рекомендованной заводом цены – менее 8%.

Если так, то они могут смело ратовать за такой закон, он им не повредит. И потребителям тоже. Но вообще, розничные цены на Лады способен регулировать сам АВТОВАЗ – все рычаги у него есть.

Тонировка сбоку: снова можно?

Фракция ЛДПР внесла законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол. С сохранением наказаний за тонировку ветрового стекла.

Формулировка мудрая, ведь правила тонировки изложены в Техрегламенте Таможенного союза, он един для нескольких стран. И в одностороннем порядке изменить нормы светопропускания нельзя. А вот административный штраф отменить можно. Компромисс: запрещено, но не наказуемо.

Депутаты полагают, что глухая тонировка передних боковых стекол существенно облегчит жизнь водителя в жару и сбережет его зрение от прямых солнечных лучей. Но, возможно, забывают, что усложнит жизнь в темное время суток (а зимой оно долгое), а также в ненастную погоду. Это, собственно, и есть причина, из-за которой придумали нормативы тонировки. А для сбережения зрения существуют солнцезащитные очки.

Норма нынче такова: задние стекла – без ограничений, ветровое и передние боковые – светопропускание не менее 70%. Штраф за нарушение – 500 рублей. Если водитель устраняет неисправность на месте – предупреждение.

Заметной пользы частичная отмена штрафа не принесет, а вот вреда может добавить. Нет ничего удивительного в том, что инициативу не поддержали в правительстве. Впрочем, депутаты заявили, что не оставят попыток скорректировать существующий ГОСТ по светопропусканию.

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