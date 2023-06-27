В России предложили легализовать тонировку боковых стекол
Законопроект рассмотрят в Госдуме.
Ограничения по тонировке передних боковых стекол автомобилей необходимо снять, сохранив при этом запрет на тонировку лобового стекла. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщил его инициатор Ярослав Нилов.
Он отметил, что в условиях жаркой погоды спасти водителя может не только кондиционер, но и тонировка передних боковых стекол. Однако нормы КоАП предусматривают штраф за несоответствие светопропускания защитных пленок требованиям техрегламента, добавил парламентарий.
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«На улице солнце, жара, духота. Особенно непросто приходится автовладельцам: в плотном потоке и тем более в пробках кузов машины нагревается, а солнечные лучи создают дополнительный дискомфорт в салоне, влияя и на зрение водителя», — отметил Нилов.
Для отмены штрафа в размере 500 рублей за езду с тонированными стеклами необходимо внести изменения в ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.
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Источник: Telegram-канал Ярослава Нилова
Фото: Александр Артеменков/ТАСС
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