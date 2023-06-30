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На инициативу ЛДПР ведомство подготовило...

Отмену запрета на тонировку стекол не поддержали в правительстве

На инициативу ЛДПР ведомство подготовило отрицательный отзыв.

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Правительство посчитало, что законопроект фракции ЛДПР об отмене нормы, запрещающей тонировку передних стекол автомобилей, противоречит техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно ему, светопропускание и лобового, и боковых стекол должно составлять не менее 70%.

Кабмин также обратил внимание, что в предложенном законопроекте отсутствует статистика о снижении количества правонарушений, произошедших из-за того, что на автомобилях не было тонировки.

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Один из инициаторов законопроекта, депутат Ярослав Нилов, заверил, что попытки скорректировать действующий ГОСТ будут продолжены.

«Действительно, правительство не поддержало законопроект, но у нас много примеров, когда сначала нас не поддерживают, а потом позиция меняется и инициатива все-таки реализуется. Мы видим, что сегодня эта тема востребована в обществе и актуальна. В Госдуму приходит очень много писем поддержки», — заявил он.
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Источник: Известия

Фото: ТАСС

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