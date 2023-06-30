Отмену запрета на тонировку стекол не поддержали в правительстве

На инициативу ЛДПР ведомство подготовило отрицательный отзыв.

Правительство посчитало, что законопроект фракции ЛДПР об отмене нормы, запрещающей тонировку передних стекол автомобилей, противоречит техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно ему, светопропускание и лобового, и боковых стекол должно составлять не менее 70%.

Кабмин также обратил внимание, что в предложенном законопроекте отсутствует статистика о снижении количества правонарушений, произошедших из-за того, что на автомобилях не было тонировки.

Один из инициаторов законопроекта, депутат Ярослав Нилов, заверил, что попытки скорректировать действующий ГОСТ будут продолжены.

«Действительно, правительство не поддержало законопроект, но у нас много примеров, когда сначала нас не поддерживают, а потом позиция меняется и инициатива все-таки реализуется. Мы видим, что сегодня эта тема востребована в обществе и актуальна. В Госдуму приходит очень много писем поддержки», — заявил он.

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Источник: Известия

Фото: ТАСС