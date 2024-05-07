В РФ появился новый аналог Рио и Соляриса: цена заинтересует
В России к маю подешевели новые бюджетные седаны Suzuki Ciaz
В РФ подешевел японский седан Suzuki Ciaz. Если в начале апреля он стоил минимум 2,4 млн рублей, то теперь цены на него на одном из классифайдов начинаются от 2 млн рублей.
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В Нижнем Новгороде один из дилеров продает рестайлинговый Suzuki Ciaz 2022 года выпуска с символическим пробегом в 25 км за 2 199 990 рублей. Другой дилер – из Таганрога – продает новый Suzuki Ciaz без пробега за 2 270 000 рублей.
Suzuki Ciaz
Все привезенные в РФ Suzuki Ciaz имеют безальтернативный 1,5-литровый 105-сильный бензиновый атмосферный двигатель, который работает в сочетании с автоматической коробкой передач, передающей крутящий момент на передние колеса.
Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.
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Источник: «Автоновости дня»
Фото:Suzuki
07.05.2024
Фото:Suzuki
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