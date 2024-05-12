Заправились плохим бензином: эксперт рассказал, что делать

Автоэксперт Борисов объяснил, что делать после заправки некачественным топливом

Если на заправке вам залили некачественное топливо, то не стоит самостоятельно устранять вызванные им поломки. Нужно обратиться к квалифицированным специалистам, чтобы снизить ущерб и предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем, рассказал глава департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

В первую очередь при заправке некачественным топливом следует вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в сервис. Там сольют некачественное горючее, а затем, чтобы удалить его остатки, проведут промывку топливного бака, топливопроводов и других компонентов, рассказал Борисов.

Часто в такой ситуации требуется замена топливного фильтра на новый, поскольку загрязненный фильтр усугубляет проблемы. Также важно в такой ситуации произвести диагностику мотора, подытожил специалист.

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Источник: Российская газета