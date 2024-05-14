Смена лидеров: в рейтинге самых популярных иномарок произошли изменения

Китайский бренд Changan впервые вошел в топ-3 самых популярных иномарок в России

Продажи новых автомобилей Changan на российском рынке по итогам 19-й недели (с 6 по 12 мая 2024 года) составили 1616 экземпляров. Такие показатели впервые обеспечили китайскому бренду место в топ-3 самых продаваемых в России. Об этом сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК).

Согласно итогам предыдущих 18 недель, Changan занимал четвертое место среди иномарок, а в общем зачете – пятое. Перед ним в рейтинге находились отечественная Lada, а также китайские бренды Haval, Chery и Geely. Но сейчас Changan вырвался вперед, обойдя Geely. По итогам результатов минувшей недели у Lada 7566 проданных экземпляров, у Haval – 2418, Chery – 2039, Changan – 1616, Geely – 1604.

Объемы продаж других участников авторынка недотянули до одной тысячи единиц. Omoda расположилась на шестом месте с результатом 814 экземпляров, Exeed с 642 шт. на седьмом месте. Белорусский Belgee с показателем 609 шт. на восьмом месте. Затем идут Jetour и Jaecoo (535 и 413 шт. соответственно). Всего за 19-ю неделю текущего года в России реализовано 21 988 новых легковых автомобилей, это на 21% меньше, чем на прошлой неделе.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: autostat.ru