Мошенники для автоподстав используют дорогостоящие машины — объясняем схему

Юрист Воропаев рассказал о новом виде автоподстав с помощью премиальных авто

Мошенники разработали новый способ автоподстав с использованием дорогостоящих автомобилей. Об этом в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, нечистые на руку дельцы с целью легкого заработка совершают на сложных участках дороги различные маневры и обвиняют своих потенциальных жертв в нарушениях.

«Мошенники совершают определенные маневры на сложных участках дороги, где круговое движение, или при выезде на сложные перекрестки с наиболее плотным движением», – объяснил собеседник издания.

Таким образом, якобы «виновного» в ДТП вынуждают отдать деньги, озвучивая сумму дорогостоящего ремонта, подчеркивает Воропаев. После того как автоподстава успешно реализована, мошенники вместо вызова сотрудников ГИБДД предлагают решить проблему посредством составления европротокола. Затем получают деньги и от «виновника», и от страховой компании, констатирует юрист.

Кроме того, автоподставщики даже могут нанести царапины на свои автомобили, также они оказывают психологическое давление на своих жертв, рассказывая о якобы родственных связях с высокопоставленными чиновниками. Чтобы не попасть в подобную ситуацию и минимизировать риск автоподстав, нужно неукоснительно соблюдать правилам дорожного движения, советует Воропаев.

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Источник: Звезда