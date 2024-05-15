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Раскрыт дизайн аналогового спидометра преемника Bugatti Chiron

Преемник Bugatti Chiron сможет разгоняться до 550 км/ч

На фото, опубликованном известным блогером Маркесом Браунли, представлен необычный дизайн аналогового спидометра преемника Bugatti Chiron.

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Рисунок похож на эскиз механических часов, но маркировка на циферблате указывает на то, что это спидометр. Интересно, что максимальным значением там указана цифра в 550 км/ч, что на 50 км/ч больше, чем у Chiron.

Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

Автопроизводитель Bugatti подтвердил, что преемник Chiron будет оснащен гибридной силовой установкой на базе мотора V16. Ожидается, что автомобиль получит 8,3-литровый двигатель внутреннего сгорания в паре с тремя электромоторами общей мощностью примерно 1800 л.с.

Что было в подарочной коробке, блогер не сообщил.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Thesupercarblog.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Соцсети
15.05.2024
Фото:Соцсети
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