Раскрыт дизайн аналогового спидометра преемника Bugatti Chiron

Преемник Bugatti Chiron сможет разгоняться до 550 км/ч

На фото, опубликованном известным блогером Маркесом Браунли, представлен необычный дизайн аналогового спидометра преемника Bugatti Chiron.

Рисунок похож на эскиз механических часов, но маркировка на циферблате указывает на то, что это спидометр. Интересно, что максимальным значением там указана цифра в 550 км/ч, что на 50 км/ч больше, чем у Chiron.

Автопроизводитель Bugatti подтвердил, что преемник Chiron будет оснащен гибридной силовой установкой на базе мотора V16. Ожидается, что автомобиль получит 8,3-литровый двигатель внутреннего сгорания в паре с тремя электромоторами общей мощностью примерно 1800 л.с.

Что было в подарочной коробке, блогер не сообщил.

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Источник: Thesupercarblog.com