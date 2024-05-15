#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Снижение концентрации и реакции — фармаколог о вреде препаратов из списка Минздрава
15 мая
Снижение концентрации и реакции — фармаколог о вреде препаратов из списка Минздрава
Академик Сычев рассказал водителям о вреде...
Вас точно лишат прав, если найдут эти лекарства — предупреждает юрист
15 мая
Вас точно лишат прав, если найдут эти лекарства — предупреждает юрист
Юрист Радько объяснил, за какие лекарства могут...
Земля, недвижимость и раритетная Волга — генерал Кузнецов приобрел все за 4 года
15 мая
Земля, недвижимость и раритетная Волга — генерал Кузнецов приобрел все за 4 года
Арестованный кадровик Минобороны Кузнецов...

Погиб ребенок: на подростка завели дело после смертельной аварии

СК в Ростове-на-Дону завел дело на подростка после ДТП, в котором погиб ребенок

Следователи предъявили обвинение 16-летнему подростку после ДТП в Ростове-на-Дону, в результате которого погиб ребенок. Уточняется, что парня взяли под стражу.

Подростка обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС).

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

По данным следствия, 8 мая подросток, не имеющий водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигаясь по улице 2-я Пролетарская в Ростове-на-Дону, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и наехал на бордюр, затем автомобиль опрокинулся. Затем фигурант покинул место происшествия.

В результате аварии пассажир автомобиля, 6-летний мальчик, получил травмы, от которых позднее умер в медучреждении.

На допросе обвиняемый полностью признал вину, сейчас по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:СК РФ
Количество просмотров 3
15.05.2024
Фото:СК РФ
Поделиться:
Оцените материал:
0