Погиб ребенок: на подростка завели дело после смертельной аварии
Следователи предъявили обвинение 16-летнему подростку после ДТП в Ростове-на-Дону, в результате которого погиб ребенок. Уточняется, что парня взяли под стражу.
Подростка обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС).
По данным следствия, 8 мая подросток, не имеющий водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигаясь по улице 2-я Пролетарская в Ростове-на-Дону, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и наехал на бордюр, затем автомобиль опрокинулся. Затем фигурант покинул место происшествия.
В результате аварии пассажир автомобиля, 6-летний мальчик, получил травмы, от которых позднее умер в медучреждении.
На допросе обвиняемый полностью признал вину, сейчас по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия.
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