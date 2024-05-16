Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине на Аурусе

Владимир Путин передвигается по Китаю на обновленном лимузине Aurus Senat

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, столицу Китайской Народной Республики, около 23:20 по московскому времени 15 мая (местное время – 04:20 16 мая).

Это его первый зарубежный визит после переизбрания и вступления в должность.

Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного визита является высшим в градации международных поездок. Выбор Китая для первой загранпоездки президента не случаен – это жест дружбы в ответ на аналогичный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию в прошлом году.

После прилета президент РФ проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сел в отечественный лимузин Aurus.

На церемонию официальной встречи в Дом народных собраний Путин приехал также на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

Мы видим, что это обновленная версия лимузина, которая впервые была представлена на церемонии инаугурации Владимира Путина 7 мая.

Изменения коснулись как облика машины, так и ее интерьера. В частности, изменена передняя оптика (фары стали более узкими), бампер, капот и крылья. Другой дизайн получили колесные диски. В автомобиле появились камеры кругового обзора, новые матричные фары и самое главное – изменился софт: программа управления большинства электронных блоков переписана специалистами НАМИ.

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Источник: ТАСС

Видео: YouTube