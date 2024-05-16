Китайцы присматриваются к нашему Аурусу

Мантуров: Российские Аурусы в перспективе могут появиться на китайском рынке

Российские автомобили Aurus в будущем могут выйти на китайский рынок, но пока приоритетом являются локализация и обновление версий на внутреннем рынке РФ.

Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров в комментарии для телеграм-канала Shot.

«Они могут появиться. Но с учетом того, что рынок автомобильный в Китае – это 30 млн, штучное количество люксовых автомобилей конъюнктуру никак существенно не изменит. А для того, чтобы реализовывать продукцию в Китае, нужно начинать с сервисной инфраструктуры. Но сегодня мы сконцентрировались в первую очередь на внутренних задачах по локализации, по обновлению версий, работы хватает. Но мы из планов не исключаем», – сказал он.

Он также отметил, что во время визита в Китай ему предоставили для передвижения автомобиль «существенно скромнее, чем Aurus», но вполне достойного качества.

Напомним, Владимир Путин вместе с представительной делегацией, куда вошли пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых ведомств, а также главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, РЖД, Росатома и Роскосмоса, находится с визитом в Китае.

Глава нашего государства передвигается исключительно на обновленном Аурусе.

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Источник: Shot/Telegram