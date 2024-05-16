Владельцев КАМАЗов предупредят об отзыве для дооснащения УВЭОС

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Росстандарт: в России отзовут более 23 тысяч КАМАЗов для планового оснащения

Российское предприятие «Автозапчасть КАМАЗ» отзовет более 23 тыс. автомобилей. Причиной отзыва транспортных средств является плановое дооснащение. Об этом сообщает Росстандарт.

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«Отзыву подлежат 23 432 автомобиля КАМАЗ, реализованных в период с 1 июля 2022 г. по 1 августа 2023 г. с VIN-кодами согласно приложению», – говорится в сообщении.

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Дело в том, что на этих моделях отсутствуют устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), и теперь необходимо в плановом формате дооснастить машины этой системой. Отмечается, что все работы для владельцев транспортных средств будут бесплатными – компания сделает все за свой счет, уточняют в Росстандарте.

Об автомобилях, подпадающих под отзыв, уполномоченный представитель изготовителя ООО «Автозапчасть КАМАЗ» проинформирует всех владельцев посредством дилерской сети ПАО «КАМАЗ». Будут разосланы официальные письма, также о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ позвонят по телефону.

Причем владельцы могут самостоятельно узнать на сайте Росстандарта по VIN-номеру, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, не дожидаясь уведомления.

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Источник: Росстандарт

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:kinopoisk
16.05.2024
Фото:kinopoisk
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