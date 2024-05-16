Владельцев КАМАЗов предупредят об отзыве для дооснащения УВЭОС

Росстандарт: в России отзовут более 23 тысяч КАМАЗов для планового оснащения

Российское предприятие «Автозапчасть КАМАЗ» отзовет более 23 тыс. автомобилей. Причиной отзыва транспортных средств является плановое дооснащение. Об этом сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат 23 432 автомобиля КАМАЗ, реализованных в период с 1 июля 2022 г. по 1 августа 2023 г. с VIN-кодами согласно приложению», – говорится в сообщении.

Дело в том, что на этих моделях отсутствуют устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), и теперь необходимо в плановом формате дооснастить машины этой системой. Отмечается, что все работы для владельцев транспортных средств будут бесплатными – компания сделает все за свой счет, уточняют в Росстандарте.

Об автомобилях, подпадающих под отзыв, уполномоченный представитель изготовителя ООО «Автозапчасть КАМАЗ» проинформирует всех владельцев посредством дилерской сети ПАО «КАМАЗ». Будут разосланы официальные письма, также о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ позвонят по телефону.

Причем владельцы могут самостоятельно узнать на сайте Росстандарта по VIN-номеру, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, не дожидаясь уведомления.

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Источник: Росстандарт