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Под Челябинском поезд снес автомобиль влюбленной пары

В Челябинской области пассажирский поезд протаранил Ниву двух влюбленных

На перегоне «Чурилово-Потанино» под Челябинском пассажирский поезд сбил Ниву двух влюбленных. В это время сами они вышли прогуляться в поле.

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Машинист пассажирского поезда № 230 сообщением «Анапа — Северо-Байкальск» экстренно затормозил из-за находящегося у ж/д путей автомобиля ВАЗ 2121. Но аварии избежать не удалось. В момент столкновения в Ниве никого не было. В ДТП никто не пострадал.

Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

Пассажирское движение было задержано на час. По факту происшествия следователями Центрального МСУТ СК РФ проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта).

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

Источник: Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Уральская транспортная прокуратура
Количество просмотров 1
21.05.2024
Фото:Уральская транспортная прокуратура
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