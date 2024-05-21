Под Челябинском поезд снес автомобиль влюбленной пары

В Челябинской области пассажирский поезд протаранил Ниву двух влюбленных

На перегоне «Чурилово-Потанино» под Челябинском пассажирский поезд сбил Ниву двух влюбленных. В это время сами они вышли прогуляться в поле.

Машинист пассажирского поезда № 230 сообщением «Анапа — Северо-Байкальск» экстренно затормозил из-за находящегося у ж/д путей автомобиля ВАЗ 2121. Но аварии избежать не удалось. В момент столкновения в Ниве никого не было. В ДТП никто не пострадал.

Пассажирское движение было задержано на час. По факту происшествия следователями Центрального МСУТ СК РФ проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта).

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Источник: Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры