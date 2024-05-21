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В Россию скоро привезут полноприводную версию этого популярнейшего «китайца»

Компания Geely начнет в России продажи полноприводной версии кроссовера Atlas

Российские дилеры начали размещать заказы на полноприводную версию Geely Atlas нового поколения. По данным портала «Китайские автомобили», близкого к Geely, продажи начнутся уже в начале или середине лета.

Geely Atlas
Geely Atlas

У полноприводного варианта нового Atlas будет одно важное отличие от переднеприводного авто: вместо 7-ступенчатого «робота» будет 8-ступенчатая гидромеханическая АКП. Двигатель останется прежним 2,0-литровым бензиновым мощностью 200 л. с. как у переднеприводного Atlas.

Интерьер Geely Atlas
Интерьер Geely Atlas
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Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

Предполагается, что оснащение полноприводного Atlas не уступит переднеприводной версии. Что касается стоимости авто, то источники среди дилеров предполагают, что полноприводная версия будет дороже переднеприводной на 300 тыс. рублей, то есть автомобиль будет стоить около 3,5–3,8 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

Источник: «Китайские автомобили»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 1
21.05.2024
Фото:Geely
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