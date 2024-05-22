Безопасные каникулы: инспекторы ГАИ Москвы проводят рейд «Здравствуй, лето!»

Госавтоинспекция Москвы в преддверии летних каникул напомнила о соблюдении ПДД

Уже совсем скоро у всех российских школьников начнутся долгожданные летние каникулы, в связи с этим Госавтоинспекция Москвы напомнила детям и взрослым о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности.

Начиная с 20 мая и по 26 мая текущего года сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят общегородское профилактическое мероприятие «Здравствуй, лето!».

В рамках рейда автоинспекторы проведут со школьниками и их родителями различные мероприятия, акции и инструктажи с целью ознакомления ПДД. Не забыли и о работников транспортной инфраструктуры, с ними тоже проводятся мероприятия, направленные на информирование о важности неукоснительного соблюдения требований дорожной дисциплины в период летних каникул.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились к родителям, водителям и остальным участникам дорожного движения с призывом быть предельно внимательными.

«Будьте бдительны на дороге, если видите опасную ситуацию с ребенком, не проходите мимо, помогите ему справиться с трудностями и безопасно перейти проезжую часть. В спальных районах двигайтесь с осторожностью, во дворах – с минимальной скоростью, притормаживайте, приближаясь к пешеходным переходам», — призывают автоинспектора.

Кроме того, родителям напомнили о необходимости повторить с детьми Правила дорожного движения, потому что летом, как правило, дети очень много времени проводят на улице.

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Источник: t.me/mosgibdd77