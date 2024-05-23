А вы знаете, сколько будет стоить каско для новой Волги? Страховщики всё подсчитали

Страховщики озвучили предварительную стоимость полиса каско на новую Волгу

Ориентировочная стоимость полиса каско для новой Волги для большинства российских автовладельцев может составить от 70 до 85 тысяч рублей при условии, что цена машины будет варьироваться в диапазоне 2,5-3 млн рублей. Речь идет о модели с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 188 л. с.

Такими расчетами поделились специалисты компании «Росгосстрах» (расчеты есть в распоряжении «За рулем»).

Volga K40

«В дальнейшем тарифы страхования Волги будут зависеть, в том числе, и от уровня локализации производства в нашей стране и, следовательно, доступности и стоимости цен на запчасти для выпускаемых в Нижнем Новгороде автомобилей», – подчеркнула начальник Управления добровольного розничного автострахования «Росгосстрах» Елена Федорова.

Возрожденную Волгу планируется выпускать в цехах Нижегородского автомобильного кластера. На днях в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» премьер-министру Михаилу Мишустину представили предсерийные варианты среднеразмерного седана и двух кроссоверов отечественной марки.

Планируется, что автомобиль встанет на конвейер в 2024 году, а в 2025 году запустят полный цикл производства. Цена на новые автомобили пока не разглашается, но в экспертном сообществе предположили, на базе каких китайских автомобилей локализовано производство в России. Это седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Changan UNI-Z, цены на них в России колеблются в пределах 2,5-3 млн рублей. Специалисты «Росгосстраха» при подсчете стоимости каско тоже ориентировались на них.

По словам Федоровой, компания страхует Волги по ОСАГО с момента введения «автогражданки», и в портфеле компании есть все модели, которые выпускал Горьковский автозавод.

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Источник: пресс-служба «Росгосстрах»