Дипломатия по-русски: Путин подарил королю Бахрейна отечественный Aurus

Путин подарил королю Бахрейна во время его визита в РФ премиальный лимузин Aurus

Президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Россию короля Бахрейна преподнес Хамаду II бен Исе аль-Халифе в качестве подарка премиальный лимузин отечественного производства Aurus.

«Да, могу сказать, что была подарена в том числе длинная версия автомобиля Аurus», – подтвердил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Визит короля Бахрейна в нашу страну начался 22 мая, политик прилетел по приглашению Путина. В ходе совещания во время визита стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества России и Бахрейна в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Также были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что серийное производство обновленной версии российского автомобиля Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге в 2025 году. Президент РФ Владимир Путин впервые появился перед общественностью на рестайлинговой версии лимузина во время инаугурации.

Перечислим основные изменения отечественного премиального автомобиля: новая мультимедиасистема NAMI MM System, новая акустическая система, камеры кругового обзора, новые матричные фары, новые задние светодиодные фонари, система контроля за усталостью водителя, система ночного видения, салонное зеркало с потоковым видео, оптимизировано расположение рулевой колонки, новый электронный селектор трансмиссии, оптимизированы программы управления трансмиссией и АБС, оптимизирована система питания, алюминиевый капот, новая решетка радиатора, колеса нового дизайна.

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Источник: РИА Новости