Хороший семейный универсал с просторным салоном и высоким клиренсом до 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Lada Vesta SW Cross на вторичном рынке

Рынок кроссоверов в последнее время разросся до неимоверных размеров. Многие марки производят исключительно кроссоверы, а седаны все чаще становятся уделом премиального сегмента – баварской тройки или отдельных экземпляров брендов Lexus, Lincoln и прочих.

Сейчас даже у обычных седанов и универсалов есть так называемые кросс-версии. А ведь это интересные автомобили с очень перспективными эксплуатационными характеристиками.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов отобрал несколько действительно интересных и стоящих «приподнятых» универсалов, которые можно даже считать кроссоверами. Поговорим о самом известном на нашем рынке – Lada Vesta SW Cross.

Lada Vesta SW Cross

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За два миллиона можно найти даже новую Ладу Весту SW Cross. Но импортозамещение не лучшим образом сказалось на качестве. Обидно, ведь сам автомобиль вышел удачным. Так что лучше подыскать автомобиль с пробегом. За 1,6-1,7 миллиона можно купить дорестайлинговый кросс-универсал последних лет выпуска: конца 2021 – начала 2022 годов.

Лучше всего выбирать автомобили с двигателем 1.6. Это либо вазовский мотор 21129 мощностью 106 л.с., работающий в паре с механической коробкой, либо двигатель HR16 (113 л.с.) с вариатором Jatco 015е. На более тяжелых моделях, вроде Каптюра, эти вариаторы работают на пределе, а вот на более легкой Весте они чувствуют себя комфортно. Но лучше сразу поменять трансмиссионную жидкость.

Интерьер из жесткого пластика сделан качественно. Эргономика Весты проработана очень хорошо.

Ходовая часть при очень недурной управляемости довольно крепкая и вряд ли потребует вмешательства до 100 тысяч км пробега.

Учитывая, что всеми «детскими» болячками Веста уже переболела, это может быть отличный вариант, если нужен добротный и практичный универсал на долгие годы.

Интерьер Lada Vesta SW Cross

Об остальных универсалах из подборки нашего эксперта можете узнать в данном материале.