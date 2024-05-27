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Мощный мотор, АКП, высокий клиренс – большой кроссовер за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о новом недорогом кроссовере D-класса – VGV U70 Pro

Российский авторынок в 2024 году демонстрирует явную тенденцию к оживлению: расширяются модельные ряды уже присутствующих брендов, а также появляются появляются новые марки, доселе невиданные у нас. Изучая эту ситуацию, эксперт «За рулем» Юрий Тимкин рассказывает об одной из таких новинок, ожидаемой в июне – это VGV U70 Pro.

VGV U70 Pro
VGV U70 Pro
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Марка VGV создана совсем недавно, в 2019 году, но она является «дочкой» отлично известного у нас своими грузовиками концерна Sinotruk. В РФ пойдут кроссоверы VGV, собранные на заводе «Юнисон» в Республике Беларусь.

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Переднеприводный кроссовер VGV U70 Pro – это 4825 мм длины и, скажем так, не самый ультрамодный дизайн. Зато при столь внушительных размерах на этот автомобиль установлен весьма привлекательный по нынешним временам ценник – 2,1 млн рублей.

U70 Pro снабжается полуторалитровым турбомотором с распределенным впрыском топлива и отдачей 145 л.с., в тандеме с которым работает 6-ступенчатая механика или автомат с таким же количеством передач. Шасси – простенькое: стойки МакФерсон спереди и упругая балка сзади. Дорожный просвет составляет весьма приличные 200 мм.

Отметим, что стартовая цена 2,1 млн – самая невысокая среди кроссоверов D-класса. Осталось дождаться начала продаж и понять, привлечет ли это покупателей. Прочие ожидающиеся в РФ новинки авторынка – в новой статье «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
27.05.2024
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