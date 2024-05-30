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На шины этого завода нет спроса — сотрудников отправят в простой на 3 месяца

Nokian Tyres сократит выпуск шин и отправит в простой штат завода в Финляндии

Финская компания Nokian Raskaat Renkaat, «дочка» производителя шин Tyres, намерена отправить в простой порядка 160 сотрудников завода в Финляндии на фоне приостановки выпуска шин. Об этом пишут местные СМИ.

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Речь идет о работниках, задействованных на производстве индустриальных шин и шин для грузовиков и автобусов. Весь персонал могут отправить в простой примерно на 90 дней уже в конце 2024 года.

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Свое решение в руководстве компании объяснили оптимизацией в условиях меняющегося рынка. Отмечается, что рассматривался вариант с полной остановкой производства шин из-за отсутствия спроса.

В апреле текущего года положение Nokian Tyres пошатнулось из-за политических забастовок и кризиса в Красном море. На фоне забастовок в Финляндии в феврале-апреле предприятие потеряло три недели, в течение которых не производились шины для легковых автомобилей, и в течение недели не выпускались шины для тяжелой техники. Также на показателях Nokian Tyres сказался «непростой 2023 год» – оборот компании снизился на 13% по сравнению с 2022 годом.

Напомним, крупнейшим по мощности производственным активом финского концерна Nokian Tyres был завод во Всеволожске Ленобласти, на него приходилось порядка 80% производства всех выпускаемых легковых шин Nokian. Но летом 2022 года финский концерн покинул российский рынок, а шинный завод во Всеволожске в марте 2023 года перешел в собственность ПАО «Татнефть».

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Источник: dp.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
30.05.2024
Фото:Wikimedia
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