Названы неочевидные недостатки Toyota Land Cruiser 300

Блогер Свиридов рассказал о скрытых минусах внедорожника Toyota Land Cruiser 300

Блогер Илья Свиридов в ролике на своем YouTube-канале «Клубный сервис» раскрыл основные минусы внедорожника Land Cruiser 300 в версии GR Sport, скрытые за обшивкой. Преимущественно он разобрал салон автомобиля, указав на недостатки, которые клиент не видит, когда покупает этот автомобиль. Главным минусом Свиридов назвал посредственную шумоизоляцию.

Toyota Land Cruiser 300 GR Sport оснащен бензиновым турбомотором V6 3.5 (415 л.с.) или турбодизелем V6 3.3 (299 л.с.), которые работают в паре с классической АКП. Автомобиль комплектуется принудительными блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также подвеской с активными стабилизаторами E-KDSS.

Toyota Land Cruiser 300

Усилителей кузова нет, поскольку у внедорожника мощная рама. Блогер указал на качество проводки и её крепления. Также Свиридов указал на то, что даже в случае с LC 300, шумоизоляция выполнена из войлока. Это со временем подтвердит правдивость шуток про неприятный запах в моделях марки, отметил блогер.

Toyota Land Cruiser 300

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: YouTube-канал «Клубный сервис»