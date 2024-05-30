Названы неочевидные недостатки Toyota Land Cruiser 300
Блогер Илья Свиридов в ролике на своем YouTube-канале «Клубный сервис» раскрыл основные минусы внедорожника Land Cruiser 300 в версии GR Sport, скрытые за обшивкой. Преимущественно он разобрал салон автомобиля, указав на недостатки, которые клиент не видит, когда покупает этот автомобиль. Главным минусом Свиридов назвал посредственную шумоизоляцию.
Toyota Land Cruiser 300 GR Sport оснащен бензиновым турбомотором V6 3.5 (415 л.с.) или турбодизелем V6 3.3 (299 л.с.), которые работают в паре с классической АКП. Автомобиль комплектуется принудительными блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также подвеской с активными стабилизаторами E-KDSS.
Усилителей кузова нет, поскольку у внедорожника мощная рама. Блогер указал на качество проводки и её крепления. Также Свиридов указал на то, что даже в случае с LC 300, шумоизоляция выполнена из войлока. Это со временем подтвердит правдивость шуток про неприятный запах в моделях марки, отметил блогер.
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Источник: YouTube-канал «Клубный сервис»
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!