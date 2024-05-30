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Названы неочевидные недостатки Toyota Land Cruiser 300

Блогер Свиридов рассказал о скрытых минусах внедорожника Toyota Land Cruiser 300

Блогер Илья Свиридов в ролике на своем YouTube-канале «Клубный сервис» раскрыл основные минусы внедорожника Land Cruiser 300 в версии GR Sport, скрытые за обшивкой. Преимущественно он разобрал салон автомобиля, указав на недостатки, которые клиент не видит, когда покупает этот автомобиль. Главным минусом Свиридов назвал посредственную шумоизоляцию.

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Toyota Land Cruiser 300 GR Sport оснащен бензиновым турбомотором V6 3.5 (415 л.с.) или турбодизелем V6 3.3 (299 л.с.), которые работают в паре с классической АКП. Автомобиль комплектуется принудительными блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также подвеской с активными стабилизаторами E-KDSS.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

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Усилителей кузова нет, поскольку у внедорожника мощная рама. Блогер указал на качество проводки и её крепления. Также Свиридов указал на то, что даже в случае с LC 300, шумоизоляция выполнена из войлока. Это со временем подтвердит правдивость шуток про неприятный запах в моделях марки, отметил блогер.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: YouTube-канал «Клубный сервис»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
30.05.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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