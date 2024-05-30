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Стало известно, сколько будут стоить новые «Волги»

«Автостат»: цена бизнес-седана Volga будет начинаться от 2,2 млн рублей

Недавно в РФ прошла презентация автомобилей нового бренда Volga. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», назвали примерные цены на модели этой марки.

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Руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев предположил, что Volga будет позиционироваться в среднем ценовом диапазоне. Вероятно, седан C40 будет стоить в пределах 2,2 – 2,7 млн рублей, цена на кроссовер K30 будет варьироваться в пределах 2,5 – 3 млн рублей, а полноразмерный кроссовер K40 оценят в 3 – 3,6 млн рублей, считает специалист.

VOLGA C40
VOLGA C40

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По мнению главы отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадия Григорьева, цены на автомобили Volga будут находиться в диапазоне от 2,5 до 4 млн рублей.

Известно, что машины нового бренда будут предлагаться в трех классах: Volga С40 – седан класса D, Volga К30 – кроссовер класса С, Volga К40 – кроссовер класса D. Все автомобили получат бензиновый двигатель мощностью 188 л.с. и 7-ступенчатую АКП. Выпуск автомобилей стартует уже в этом году.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ГАЗ
30.05.2024
Фото:ГАЗ
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