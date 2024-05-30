А в вашей машине есть полотенце и бутылка с водой? Делимся лайфхаком от профи

Водителям назвали эффективный способ охлаждения руля и кресел в машине в жару

Быстро охладить руль и кресла в салоне автомобиля поможет мокрое полотенце. Таким простым способом снижения температуры поделились эксперты.

В летнее время из-за аномальной жары автовладельцы и их пассажиры сталкиваются с проблемой в виде высокой температуры в салоне машины и нагретые на солнце рулевое колесо, сиденья и торпедо.

Чтобы снизить температуру поверхностей, нужно смочить полотенце водой, желательно из бутылки с распылителем. В этом случае вода распределится равномерно. После этого нужно тщательно протереть горячие поверхности в салоне авто – благодаря испарению влаги температура руля и сидений моментально снизится.

При этом эксперты подчеркивают, что вместо полотенца можно воспользоваться влажными салфетками, речь идет о тех, которые предназначены специально для ухода за салоном автомобиля. В этом случае на поверхности не будет разводов.

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Источник: БелНовости