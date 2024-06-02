Мощный мотор, просторный салон, крутой дизайн – яркий «кросс» за 2,3 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, что собой представляет новый кроссовер GAC GS3

В России начались продажи компактного кроссовера GAC GS3 – дилеры ГК «Автодом» начали получать такие машины. Как рассказал эксперт «За рулем» Юрий Тимкин, по техническим характеристикам это машина вполне заурядная, но вот внешностью и интерьером способна удивить.

GAC GS3

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

— Пожалуй, это будет один из самых ярких представителей сегмента – ломано-резкие грани кузова придают экстерьеру индивидуальность и запоминаются. Салон тоже небанальный. Чего только стоит кристалл, инсталлированный в селектор управления трансмиссией! Несмотря на миниатюрные размеры, второй ряд получился просторным. В отличие от багажника, который к тому же лишен полки или скручивающейся шторки.

Несмотря на принадлежность к клану кроссоверов, это сугубо асфальтовый автомобиль. Полного привода не предлагается, а клиренс составляет совсем уж несерьезные 145 мм. Как и большинство одноклассников, GS3 снабжается турбомотором 1.5, мощность которого составляет вполне приличные для такой кубатуры 170 л.с.

Интерьер GAC GS3

Добавим, что машина создавалась совместно с компанией Toyota, длина кузова составляет 4446 мм, объем багажника варьируется от 341 до 1271 л, а в паре с мотором работает 7-ступенчатый преселективный робот. Цена – от 2 млн 290 тысяч рублей.

Какие еще интересные новинки из Китая ждут нас в ближайшее время, читайте в новой статье «За рулем»!