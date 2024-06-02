Приятный кроссовер с хорошими материалами и тяговитым надежным «дизелем» до 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах покупки Volvo XC60 на вторичке

Что делать, если на руках имеется плюс-минус 2 миллиона рублей и хочется купить хороший просторный кроссовер. Можно обратить внимание на популярный RAV4 однако, объективно, его цена не соответствует ни классу, ни качеству материалов, российская цена на него просто неадекватна.

Вообще, этой суммы с лихвой хватает на новый китайский кроссовер – Haval Jolion или Kaiyi X3, которые по размерам не сильно уступают RAV4. Но, как мы знаем, «китайцы» далеко не всем по душе.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подобрал несколько хороших кроссоверов не китайского производства по цене RAV4, а то и еще дешевле. Один из них – Volvo XC60.

Volvo XC60

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Это кроссовер «чуть крупнее компактного», длина – 4644 мм. Багажник скромный, зато клиренс 230 мм.

Дизельные версии продавались в таких количествах, что бензиновую не в каждом городе найдешь. Да и нет особого смысла искать – все они «турбо», и у них многовато болячек. Еще труднее найти 4х2, и почти совсем нереально – с МКП.

Основное предложение – проверенный временем дизель D5 2.4 (181, 190, 220 л.с.) с минимумом слабых мест, считающийся одним из лучших, несмотря на пять цилиндров.

Неплох и младший дизель 2.0 (150, 190 л.с.). Разумеется, они требуют проверенного топлива и исключительного масла, но какие-либо внезапные поломки раньше срока крайне редки.

Автоматы – Aisin TF-80SC или более современный Aisin TG-81SC. Единственное, что можно поставить им в вину – недостаточно эффективна штатная система охлаждения. Многие «вольвоводы» сразу ставят внешний радиатор и сокращают интервал замены масла до 30-40 тысяч км. Тогда коробка прослужит 300+ без глубокого ремонта.

При рестайлинге (в 2014 году) завод изжил ряд мелких болячек, существенно подтянув надежность. По комфорту и коррозионной стойкости – все очень хорошо. Недостаток – дико дорогие запчасти.

Интерьер Volvo XC60

Volvo XC60 далеко не единственная достойная замена популярному RAV4 более высокого класса. Ознакомиться с остальными можете в данном материале.