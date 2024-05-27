4 больших кроссовера по цене компактной Тойоты RAV4

Эксперт «За рулем» назвал кроссоверы за 2 млн, которые лучше переоцененного RAV4

Toyota RAV4 мегапопулярен на вторичке, что логично отражается на ценах. За восьмилетний (!) RAV4 сегодня просят 2-3 млн рублей. Иногда даже 4 млн. Причем цена слабо зависит от пробега и оснащения: 2,5 млн хотят и за мотор 2.0 с вариатором, и за 2.5 с гидроавтоматом. Полный привод или передний – тоже никакой особой разницы.

Вообще, этой суммы с лихвой хватает на новый китайский кроссовер – Haval Jolion или Kaiyi X3, которые по размерам не сильно уступают RAV4. С трех- или даже пятилетней гарантией. А у тех, кого Китай не устраивает, есть другой вариант – подержанные иномарки размером больше и/или классом выше, чем RAV4. Особенно интересны те, что при равных пробегах могут стоить… дешевле RAV4!

Конечно, тут есть тонкости. К выбору больших машин с пробегом надо подходить более тщательно – хотя бы потому, что крупные машины, как правило, дороже содержать. И далеко не все столь же надежны, как Toyota. Но привлекательные варианты, вне всякого сомнения, есть.

Volkswagen Touareg II

Длина – 4801 мм против 4605 мм у RAV4. Клиренс чуть выше, багажник примерно такой же. Привод только полный. За 2 млн с небольшим можно найти машины 8-9 лет с пробегом менее 150 тысяч км.

Кузов очень стойкий к коррозии, крепкая подвеска, оснащен богаче, чем RAV4. И главное – никаких роботов и наддувных моторов, кои подпортили многие иные модели VW.

Атмосферник VR6 3.6 (CGRA, 249 л.с.) – сочетание чугунного блока и прямого впрыска. Топливная система скверно реагирует на некачественный бензин, но иных болезней попросту нет. Очень надежен и ходит свыше 400 тысяч км без серьезных вмешательств. Единственно, что многовато кушает – в городе доходит до 20-25 л на сотню км.

Вполне удачен и дизель 3.0 в нескольких модификациях (основные – 204, 245 л.с.). Он менее капризен, чем полностью алюминиевый тойотовский 2.2 на RAV4, и служит чуть не вдвое дольше. Маломощная версия – самая живучая.

МКП на наших Туарегах не встречается, только 8-ступенчатый автомат AL1000 – исходно Aisin TR-80SD, доработанный под конкретные моторы. Терпеливый и с огромным ресурсом.

Главный недостаток Туарега, по сути, – стоимость владения им: жрет много, налоги высокие, расходники и запчасти дорогие. Второстепенный – эпизодически ломаются какие-нибудь мелочи типа замка багажника, датчика уровня топлива и моторчика печки.

Kia Sorento Prime III

Длина – 4800 мм, клиренс чуть меньше, багажник больше, чем у RAV4 – 660 против 577 л. Цена от 2 млн за машины 2015 года. Если немного добавить, то доступны экземпляры помоложе и с пробегами менее 100 тысяч км.

Передний привод существует, но Sorento 4х4 на вторичке в восемь раз больше. Механической трансмиссии нет. В активе – добротные моторы и благополучные шестиступенчатые гидроавтоматы.

Дизель D4HB 2.2 (200 л.с.) на вторичке встречается чаще, чем бензиновые агрегаты. Ресурс его огромен, но, возможно, бензиновый – рациональнее. Дизель сам по себе не особо ломкий, но сложный, очень требовательный к качеству топлива и пожирает масло литрами.

Атмосферник G4KJ 2.4 (188 л.с.) имеет масляные форсунки, и проблема задиров заметно смягчена. Поменяли и конструкцию вкладышей. Стопроцентной гарантии от поломок нет, но, в принципе, подавляющее большинство моторов спокойно уезжает за 250 тысяч км. Хотя на полпути, скорее всего, придется побороть нагар – впрыск-то прямой.

Тем, кому нужна динамика, можно обратить внимание на V6 3.3 (250 л.с.) Основной его недостаток – склонность к залеганию колец, с соответствующим угаром масла. Зато впрыск распределенный и с ресурсом полный порядок.

По оснащению Sorento не хуже RAV4. По общей надежности немного уступает, выявлен быстрый износ расходников тормозной системы и некоторые другие болячки, но жить с ними можно.

Volvo XC 60 I

Да-да, шведский «премиум» идет в одну цену с массовым RAV4, чьи материалы салона и шумоизоляция не впечатляют. За 2 млн – машины 8-10 лет с пробегами в районе 150 тысяч км.

Это тоже кроссовер «чуть крупнее компактного», длина – 4644 мм. Багажник скромный, зато клиренс 230 мм.

Дизельные версии продавались в таких количествах, что бензиновую не в каждом городе найдешь. Да и нет особого смысла искать – все они «турбо», и у них многовато болячек. Еще труднее найти 4х2, и почти совсем нереально – с МКП.

Основное предложение – проверенный временем дизель D5 2.4 (181, 190, 220 л.с.) с минимумом слабых мест, считающийся одним из лучших, несмотря на пять цилиндров.

Неплох и младший дизель 2.0 (150, 190 л.с.). Разумеется, они требуют проверенного топлива и исключительного масла, но какие-либо внезапные поломки раньше срока крайне редки.

Автоматы – Aisin TF-80SC или более современный Aisin TG-81SC. Единственное, что можно поставить им в вину – недостаточно эффективна штатная система охлаждения. Многие «вольвоводы» сразу ставят внешний радиатор и сокращают интервал замены масла до 30-40 тысяч км. Тогда коробка прослужит 300+ без глубокого ремонта.

При рестайлинге (в 2014 году) завод изжил ряд мелких болячек, существенно подтянув надежность. По комфорту и коррозионной стойкости – все очень хорошо. Недостаток – дико дорогие запчасти.

Nissan Pathfinder IV

Длина – 5042 мм, клиренс – 200 мм. Багажник свыше – 400 л при семиместном салоне. Привод только полный. За 2 млн – машины 8-9 лет, в том числе с пробегом менее 150 тысяч км.

Недостаток кроссовера – единственно возможная комбинация простого и живучего атмосферника VQ35DE V6 3.5 (249 л.с.) с сомнительным вариатором Jatco JF017E. Такое же сочетание, кстати, у Murano второго поколения, и он тоже доступен за 2-2,5 млн рублей.

С другой стороны, ведь RAV4 успешно продают и покупают при пробегах 150 тысяч км. А свыше половины RAV4 четвертого поколения – с гораздо более хлипким вариатором, для которого эти 150 тысяч км, зачастую, – предел.

Ниссановский JF017E модификации RE0F10G отличается принципиально иной конструкцией: вместо толкающего ремня применена тянущая цепь, что более прочно и долговечно. Она, конечно, не делает CVT неубиваемым, но на 200-220 тысяч км действительно можно рассчитывать.

По крутящему моменту при столь объемном моторе большого запаса нет. Так что Pathfinder лучше не напрягать пробуксовками и тасканием прицепа. Зато у него весьма жизнестойкая муфта подключения задней оси.

Подвеска немного рыхлая, подшипники не лучшим образом переносят наши дороги. Многовато мелких болячек. В остальном к машине трудно придраться – за эти деньги чуть ли не рекордные показатели простора и комфорта.

Вывод

Изложенное выше – не рекомендации, а варианты для рассмотрения. При всем уважении к RAV4, он не должен стоить как Ford Explorer и Mazda CX-9 при аналогичном возрасте и пробеге. Это ненормально.

Да, вторичный рынок у нас сейчас слегка перекошен. 90% новых кроссоверов поступают из Китая, потому по европейским, японским и корейским моделям на вторичке объявлен дефицит, что позволяет задирать цены. Хотя в реальности подержанные RAV4, Тигуаны и Спортиджи ежедневно представлены тысячами. Сейчас сложнее найти Renault Duster, чем RAV4 – численно на вторичке Дастеров намного меньше.

Кстати, чем не вариант для рассмотрения – по цене Тойоты можно купить Duster в очень хорошем состоянии, плюс домик в деревне.

Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта.